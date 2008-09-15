За 8 місяців на кримських дорогах загинули 78 пішоходів. 36% самі винні

За даними кримської Державтоінспекції, за 8 місяців цього року на дорогах півострова загинули 78 пішоходів, ще 402 - отримали травми різних ступенів тяжкості.

При цьому, як повідомляє сьогодні прес-служба кримської ДАІ, не завжди у ДТП винні водії автівок. «28 пішоходів загинули і 140 отримали каліцтва за власною "ініціативою" (дані за 8 місяців цього року - УНІАН)», - відзначили даішники.

ДАІ закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними.