Литвин вимагатиме посаду спікера у разі створення «коаліції на трьох»?

Лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ вважає, що у разі приєднання Блоку Литвина до демократичної коаліції Арсеній ЯЦЕНЮК може позбутися крісла голови Верховної Ради України.

Про це йдеться в коментарі Л.ГРАЧА, текст якого переданий УНІАН.

На думку Л.ГРАЧА, у демкоаліції в разі відновлення її роботи «є всі шанси приєднати до себе Блок Литвина». При цьому, впевнений Л.ГРАЧ, створення «коаліції на трьох» матиме ряд наслідків. «Звичайно, ця коаліція на трьох - НУ-НС, БЮТ і Блок Литвина, що долучився до них, - потягне ряд наслідків в парламенті. Зокрема, це коштуватиме ЯЦЕНЮКУ його крісла, тому що просто так ЛИТВИН не піде на об`єднання, не зажадавши в обмін крісла голови Верховної Ради України», - сказав депутат-комуніст.

Він заявив, що з вівторка «починається Юр’їв день». «Цей Юр’їв день дасть можливість ще раз наново розподілити внутрішні ресурси, в даному випадку – економічні, земельні, нерухомість, владні пироги. І для Росії, я підкреслюю, для проросійськи налаштованих громадян України нічого хорошого від такого коаліційного об`єднання чекати не доводиться», - сказав Л.ГРАЧ, відзначивши, що проросійська орієнтація, яку приписують Володимиру ЛИТВИНУ «принаймні чужа» цьому політику. «Він (В.ЛИТВИН - УНІАН) нормальний, але абсолютно рафінований націоналіст», - сказав лідер комуністів Криму.