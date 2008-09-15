Якби вибори до Верховної Ради відбулися у неділю (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у найближчу неділю, то Партія регіонів набрала б 20,2% голосів виборців, Блок Юлії Тимошенко – 17,3%, “Наша Україна” - 7,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є результати опитування “Думка суспільства про долю парламенту”, які оприлюднив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор Інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН.

За його словами, “руйнування демократичної коаліції і спільність позицій БЮТ і Партії регіонів у Верховній Раді вплинули на рейтинги політичних сил і їх лідерів”.

При цьому, як повідомив експерт, третина респондентів зазначила, що головною метою спільних голосувань фракцій Блоку Юлій Тимошенко і Партії регіонів з початком нового політичного сезону у Верховній Раді є намагання усунути Віктора ЮЩЕНКА як конкурента на майбутніх президентських виборах.

У зв’язку з цим Ю.РУБАН також зауважив, що запит на нову політичну силу демонструє моделювання участі у виборах партії на голі з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ. Її рейтинг в опитуванні – 3,5%.

Також, як засвідчило дослідження, якби у найближчу неділю проводилися президентські вибори, то за В.ЯНУКОВИЧА проголосували б 17,9% респондентів, за Ю.ТИМОШЕНКО віддали б свої голови 15,3% і за В.ЮЩЕНКА – 10,5%.

Опитування проводилося 8-13 вересня 2008 року за квотною вибіркою, яка репрезентує доросле населення України віком від 18 років. Опитано 2011 респондентів в усіх областях України, АР Крим та м. Києві. Похибка вибірки становить 2,3%.