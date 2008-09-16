Демкоаліція наказала довго жити

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК офіційно оголосив про припинення діяльності демократичної коаліції у складі фракцій БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, він також нагадав, що, згідно з Конституцією і законодавством України, лише голова ВР має право підписувати закони, які прийняті парламентом.

А.ЯЦЕНЮК запропонував парламенту внести нову кандидатуру на посаду голови ВР після оголошення заяви про припинення діяльності коаліції. «Тому після сьогоднішнього оголошення в тому випадку, якщо є пропозиція по голові Верховної Ради, я пропоную негайно приступити до її розгляду. Якщо такої пропозиції немає – офіційно повідомте», - сказав він.