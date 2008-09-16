Состав на смерть збив чоловіка
10:12, 16 вересня 2008Крым
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Нещасний випадок у Криму
Залізничний состав збив на смерть чоловіка в Красноперекопському районі Криму.
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, особа загиблого в результаті нещасного випадку чоловіка встановлюється.
«Вдень 15 вересня на залізничних коліях було знайдене тіло невідомого громадянина. Чоловік був збитий составом. Особа загиблого встановлюється», - говориться в повідомленні МНС.
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