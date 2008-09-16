Состав на смерть збив чоловіка

Нещасний випадок у Криму

Залізничний состав збив на смерть чоловіка в Красноперекопському районі Криму. Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, особа загиблого в результаті нещасного випадку чоловіка встановлюється. «Вдень 15 вересня на залізничних коліях було знайдене тіло невідомого громадянина. Чоловік був збитий составом. Особа загиблого встановлюється», - говориться в повідомленні МНС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter