Состав на смерть збив чоловіка

10:12, 16 вересня 2008
Крым
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Нещасний випадок у Криму

Залізничний состав збив на смерть чоловіка в Красноперекопському районі Криму.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, особа загиблого в результаті нещасного випадку чоловіка встановлюється. 

«Вдень 15 вересня на залізничних коліях було знайдене тіло невідомого громадянина. Чоловік був збитий составом. Особа загиблого встановлюється», - говориться в повідомленні МНС.

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