Генконсул РФ у Сімферополі нарешті може повноцінно працювати

Заступник міністра закордонних справ України Олександр КУПЧИШИН вручив екзекватуру Генеральному консулу Російської Федерації у Сімферополі Ігорю АСТАХОВУ.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, зустріч відбулася напередодні.

Вітаючи Генерального консула з призначенням, заступник глави МЗС "позитивно оцінив стан українсько-російських відносин у консульській сфері і висловив сподівання щодо подальшого їх розвитку".

***Екзекватура - дозвіл держави перебування, що видається МЗС, на допуск консульської установи до виконання її функцій у межах консульського округу.