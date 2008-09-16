Генконсул РФ у Сімферополі нарешті може повноцінно працювати
10:53, 16 вересня 2008Крым
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МЗС України вручив екзекватуру
Заступник міністра закордонних справ України Олександр КУПЧИШИН вручив екзекватуру Генеральному консулу Російської Федерації у Сімферополі Ігорю АСТАХОВУ.
Як повідомляє прес-служба МЗС України, зустріч відбулася напередодні.
Вітаючи Генерального консула з призначенням, заступник глави МЗС "позитивно оцінив стан українсько-російських відносин у консульській сфері і висловив сподівання щодо подальшого їх розвитку".
***Екзекватура - дозвіл держави перебування, що видається МЗС, на допуск консульської установи до виконання її функцій у межах консульського округу.
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