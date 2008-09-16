Конституційний Суд вирішив не обмежувати прокуратуру

Конституційний Суд України оприлюднив сьогодні рішення за поданням 46 народних депутатів України щодо наявності провадження попереднього слідства у кримінальних справах слідчими прокуратури та наявності посад слідчих у Генеральній прокуратурі, прокуратурі АР Крим, прокуратурах областей, міст та інших прирівняних до них прокуратурах.

Як передає УНІАН, розглянувши матеріали справи, КС визнав такими, що відповідають Конституції України положення ст.17 Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року №1789-XII на час дії п.9 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України щодо продовження виконання прокуратурою відповідно до чинних законів функцій попереднього слідства до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функції.

У той же час суд вирішив припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності положень ст.1, ч.1 ст.7, ст.8, 9, 10, ч.4 ст.14, ч.1 ст.20, ч.3 ст.29 Закону України про прокуратуру на підставі п.2 ст.45 Закону України про Конституційний Суд України – невідповідність конституційного подання вимогам передбаченим Конституцією України, законом України «Про Конституційний Суд України».

Разом з тим, суд звертає увагу ВР на необхідність законодавчої реалізації положення п.9 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Рішення КС є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.