Народних депутатів дозволили карати за образу чи наклеп

Конституційний Суд України визнав конституційним законопроект від 18 січня 2008 року, яким пропонується внести зміни до ст.80 Конституції України щодо обмеження повноважень народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, у чинній редакції ст.80 Конституції України вказується, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп; народні депутати України не можуть бути без згоди ВР притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Народні депутати України, які подали законопроект до ВР обґрунтовують внесення змін до Конституції щодо обмеження депутатської недоторканності необхідністю приведення інституту депутатської недоторканності в Україні у відповідність з міжнародними правовими стандартами, забезпечення рівності громадян України перед законом, створення правових умов для безперешкодного і ефективного здійснення ними депутатських повноважень. Отже, розглянувши матеріали, КС вирішив, що запропонована в законопроекті зміна до вищевказаної статті Конституції не спрямована на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, а тому законопроект відповідає вимогам статті 157 Конституції України.

У зв’язку з чим КСУ вирішив визнати таким, що відповідає вимогам ст. 157 і 158 Конституції України законопроект щодо обмеження депутатської недоторканності, яким пропонується ст. 80 Конституції України викласти в такій редакції: «Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

Висновок КС у зазначеній справі є обов’язковим до виконання, остаточним і не може бути оскаржений.

Коментуючи на прес-конференції цей висновок, голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК зазначив, що тепер згаданий законопроект може розглянути ВР. «Те, про що так довго говорили, нарешті отримало старт… Це дає можливість розглянути цей законопроект. Чи буде цей висновок реалізований у Верховній Раді, поживемо – побачимо», – сказав голова КС.

А.СТРИЖАК також поінформував, що на сьогодні у Конституційному Суді на розгляді перебуває 40 конституційних подань і одне конституційне звернення. З початку року їх було 117.

Разом з тим А.СТРИЖАК зазначив, що чимало подань і звернень, які надходять до КСУ, належать до компетенції народних депутатів. «Є питання, які повністю повинні робити народні депутати, а не зносити подання до Конституційного Суду. Проблема існує і не перший рік», - зауважив голова КС.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада відповідно до Постанови «Про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України шостого скликання законопроекту про внесення зміни до Конституції України (щодо обмеження депутатської недоторканності) і про його направлення до Конституційного Суду України» від 20 березня 2008 року № 149-VI звернулася до Конституційного Суду з клопотанням дати висновок щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення зміни до Конституції України» (щодо обмеження депутатської недоторканності) (реєстр № 1375 від 18 січня 2008 року) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Законопроектом передбачене внесення зміни до статті 80 Конституції України, а саме викладення цієї норми в новій редакції, згідно з якою депутати не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.