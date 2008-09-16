Кабмін схвалив законопроект про відновлення прав депортованих

Кабінет міністрів України схвалив проект Закону "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою".

Про це повідомляє Управління у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату уряду.

Проект Закону спрямований на забезпечення необхідних умов повернення, облаштування, соціальної адаптації та інтеграції осіб, депортованих за національною ознакою, в українське суспільство, гарантування рівних з громадянами України прав, культурного і духовного розвитку, йдеться у повідомленні.

"Прийняття закону дозволить визначити принципи державної політики щодо осіб, депортованих за національною ознакою і які добровільно повертаються в Україну, їх статус, гарантії держави щодо відновленню їх прав, повноваження виконавчих органів державної влади і органів місцевого самоврядування у зазначеній сфері", - повідомляє прес-служба Кабміну.

Передбачається, що реалізація Закону "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою", після його затвердження, буде здійснюватись через відповідні програми за рахунок коштів державного бюджету, бюджету АР Крим, обласних державних адміністрацій, бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел.

Проект закону зареєстрований у парламенті країни.