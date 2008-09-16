Експерти назвали двох кандидатів на роль нових кумирів України

Народний депутат (фракція НУ-НС) Анатолій ГРИЦЕНКО та голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні мають найкращий потенціал стати новими лідерами національного масштабу.

Як зазначає в експертному опиті журнал «Корреспондент», 60,7% жителів країни хочуть бачити у великій політиці нові обличчя.

Політологи стверджують, що це результат тривалих безрезультатних сварок між головними політиками держави. «Люди ще не бачать нових лідерів, але запит на них у суспільства вже сформувався остаточно, – сказав виданню політолог Андрій ЄРМОЛАЕВ – Це свідчення втоми від нинішніх кумирів».

Як зазначає видання, майбутні лідери повинні заявити про себе вже сьогодні. І майбутні президентські вибори, на думку опитаних «Корреспондентом» політологів, – найкращий для цього момент. Адже під час виборчої кампанії політики нової хвилі можуть показати, що готові діяти самостійно, не представляючи жодної з фінансових і політичних груп.

Експерти переконані, що гарну нагоду просунутися зараз мають добре освічені самостійні люди.

«У багатьох наших очільників практично немає надзвичайно важливої риси – вміння самостійно ухвалювати рішення, – сказав А.ЄРМОЛАЄВ. – Дуже мало людей в політиці взагалі здатні на це. А політики майбутнього – це інтелектуали з гарною освітою, які не заглядатимуть у рот олігархам».

Найкращі можливості в цьому сенсі, на думку експертів, у двох людей: Анатолія ГРИЦЕНКА, колишнього міністра оборони та народного депутата (фракція НУ-НС), і Арсенія ЯЦЕНЮКА, спікера Верховної Ради.

Поки на свої президентські амбіції натякнув лише А.ГРИЦЕНКО: «Є такий жарт: що більше я спілкуюся з митниками, то більше люблю даішників. Так ось, що більше я спостерігаю за руйнівними діями нинішніх претендентів на президентський пост і їхню абсолютну неадекватність викликам і загрозам, які стоять перед Україною, то більші імовірність того, що доведеться брати участь у виборчій кампанії 2010 року».

Кажучи про А.ЯЦЕНЮКА, «Корреспондент» зазначає, що він поки дуже зайнятий проблемною Радою, щоб говорити про власне кандидатське майбутнє.

Водночас видання робить висновок, що обом найімовірнішим кандидатам на пост майбутніх лідерів національного масштабу поки що до цього рівня не дотягтися.

«Ідея, бажання, капітал і команда – без цього йти у велику політику немає сенсу», - вважає політолог Кость БОНДАРЕНКО. Він наводить приклад «розкручування» Юлії ТИМОШЕНКО. На це пішло десять років. «За цей час політику доведеться витратити 1 млрд. доларів. І мати стільки ж на президентську виборчу кампанію» - уточнює експерт.

«Ані ГРИЦЕНКО, ані ЯЦЕНЮК не можуть похвалитися таким ресурсом», - підсумовує «Корреспондент».