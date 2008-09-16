Мінпаливенерго ініціює ліквідацію «Чорноморнафтогазу»

Міністерство палива і енергетики ініціює ліквідацію ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) з передачею його активів ДК «Укргазвидобування».

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною ініціативою виступив сьогодні на засіданні колегії Мінпаливенерго міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН.

«Я прошу внести до рішення колегії об`єднати ці підприємства і передати активи “Чорноморнафтогазу” “Укразвидобуванню», - сказав міністр.

За його словами, таке рішення обумовлене тим, що компанія самостійно не може залучити достатніх фінансових ресурсів та інвестицій в розробку родовищ на шельфі Чорного моря.

У зв`язку з цим Ю.ПРОДАН повідомив, що заборонив проведення зборів акціонерів ДАТ «Чорноморнафтогаз», до порядку денного яких було внесене питання про збільшення статутного фонду компанії на 500 млн. грн.

Міністр зазначив, що така позиція була обумовлена тим, що питання, пов`язані з додатковою емісією акцій державної компанії, не входять в компетенцію загальних зборів акціонерів, а ухвалюються відповідними рішеннями Кабінету міністрів.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорних і Азовських морів. ДАТ експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорного і Азовського морів і 3 - на суші.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебуває в управлінні НАК «Нафтогаз України».

ДК «Укргазвидобування» – одне з найбільших підприємств з видобутку і переробки природного газу і газоконденсату, що входить до НАК «Нафтогаз України». На компанію припадає понад 70% видобутого українського газу. Компанія проводить понад 80% всього пошуково-розвідувального буріння і близько 66% сейсморозвідувальних робіт у країні.

У 2007 році ДК «Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 0,1%, або на 16,6 млн. куб. м, порівняно з 2006 роком, до 14 млрд. 725,5 млн. куб. м, зокрема природного - на 0,1% (на 16,6 млн. куб. м), до 14 млрд. 685,3 млн. куб. м.