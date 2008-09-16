Для Тимошенко смерть коаліції - всього лише «буря в стакані»?
13:35, 16 вересня 2008Крым
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Прем`єр думає, що її не зачепить
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її уряд працюватиме ще довго, незважаючи "на бурю в стакані”, що відбувається сьогодні в політичному житті України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час презентації проекту Держбюджету на 2009 рік.
"Сьогодні відбулися не дуже симпатичні політичні події. Але я хочу вас запевнити, що уряд працюватиме тривалий час, працюватиме успішно. Це буря в стакані, а ми з вами робимо нормальну справу, яка потрібна всій країні", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
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