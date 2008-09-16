Прокуратура знайшла в пансіонаті неповновнолітніх студентів-рабів

Прокуратура встановила факт експлуатації праці неповнолітніх студентів-практикантів в одному з кримських пансіонатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, факт експлуатації праці неповнолітніх встановлено прокуратурою під час перевірки діяльності їдальні в одному з пансіонатів села Морське, щодо якої були нарікання в контрольних органів – санепідемстанції та пожежників.

Як з`ясували прокурори, 10 працівників закладу громадського харчування – майже весь персонал – становили студенти-практиканти Криворізького центру професійного навчання робочих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу. «Неповнолітні студенти-практиканти безплатно, та ще й понаднормово працювали в їдальні. Вони й готували, і накривали столи, і здійснювали приймання продуктів харчування, і прибирали приміщення», - повідомили в прокуратурі.

Прокурором Судака порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.172 Кримінального кодексу України – грубе порушення законодавства про працю. Триває слідство.