На фондовому ринку України - рекордний обвал

Український фондовий ринок сьогодні продемонстрував рекордний обвал - індекс ПФТС упав на 14,09%, до 351,54 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Таким чином, індекс ПФТС пробив сьогодні психологічний бар`єр у 400 пунктів.

Загальний обсяг торгів становив 78 млн. 221,8 тис. грн.

Сьогодні фондова біржа ПФТС двічі зупиняла торги внаслідок «зниження цін на акції до рівня, визначеного нормативними документами ПФТС».

З початку вересня ПФТС зупиняла торги вже кілька разів.

Відповідно до рішення від 23 квітня 2008 року, рада ПФТС має право зупинити торги на біржі, якщо падіння котирувань 75% акцій, які належать до індексного кошика ПФТС, становить понад 7%.

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Волл-стріт у понеділок, 15 вересня, пережила найгірший день після подій 11 вересня 2001 року на фоні посилення тривоги з приводу стабільності фінансової системи США, викликаної банкрутством Lehman Brothers і труднощами страхової компанії AIG, повідомляє Reuters.

Індекс Standard & Poor`s 500 втратив 4,71% - до 1192,70 пункту, що стало максимальним денним зниженням з моменту, коли фондовий ринок США відкрився після катастрофи 11 вересня. Індекс також опустився до мінімального рівня закриття з жовтня 2005 року.

Індекс Dow Jones знизився на 4,42% - до 10917,51, також продемонструвавши максимальне денне зниження з вересня 2001 року.

Індекс Nasdaq Composite опустився на 3,60% - до 2179,91.

Фінансовий індекс S&P опустився на 10,6%.