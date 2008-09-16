Кримський УБОЗ викрив наркокартель

Кримським УБОЗом викрито міжрегіональну організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на виготовленні і розповсюдженні наркотичних і психотропних речовин.

Як повідомили у прес-службі ГУ МВС України в Криму, підготовка доказової бази злочинної діяльності даної ОЗГ здійснювалася співробітниками міліції протягом півроку.

Вдалося встановити, що угруповання мало чіткий розподіл ролей, налагоджені канали придбання прекурсорів, діючі лабораторії. Також з’ясувалося, що діяльність злочинної групи прикривали корумповані співробітники правоохоронних органів.

15 вересня в Сімферополі оперативними співробітниками УБОЗ і бійцями спецпідрозділу «Сокіл» були затримані учасники ОПГ. В ході огляду було вилучено понад 1 кг психотропної речовини амфетамін, а також 200 г марихуани. Приблизна вартість загальної кількості вилучених в ході документування діяльності ОЗГ наркотичних речовин на «чорному ринку» Криму становить близько 0,5 млн. грн.

В даний час 7 учасників ОЗГ затримано.

Проводяться оперативно-слідчі заходи, направлені на затримання інших співучасників злочинної групи.