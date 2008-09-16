Без російського ЧФ Севастополь стане українським Стамбулом, - УНП

Голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН вважає, що «якщо з Севастополя вивести Чорноморський флот Російської Федерації, місто перетвориться на найбільший торгівельний порт та туристичний центр України – на український Стамбул».

«Всі розмови, що розвиток економіки Севастополя, доходи громадян міста на пряму пов’язані з перебуванням Чорноморського Флоту РФ – провокація, що має на меті виправдати перебування російських військових на території Україні», - вважає О.ФОМУШКІН, слова якого цитує прес-служба УНП.

Він зазначає, що «компенсація за перебування російського флоту становить лише 8 частину бюджету Севастополя, в той час коли ЧФ РФ займає в місті понад 3000 гектарів, а реальна орендна плата за гектар землі в прибережній зоні сьогодні становить близько 100 тисяч доларів». «Також російський флот експлуатує в Севастополі понад 100 причалів, а ринкова вартість річної оренди причалу для комерційних фірм у Криму становить 1,2 мільйони доларів», - говорить представник УНП..

Таким чином, вважає він, перебування ЧФ РФ в Севастополі «штучно гальмує економічний розвиток міста, відлякує туристів». «Лише 5% всіх туристів, які відвідують Крим, відпочивають у Севастополі; блокує розвиток комерційного судноплавства», - стверджує представник УНП.

«Виведення російського флоту з Севастополя дасть новий імпульс розвитку міста, змогу повторити приклад середини 19 століття, коли після Кримської війни царській Росії заборонили тримати флот і Севастополь обігнав усі чорноморські міста Російської імперії в обороті комерційних вантажів,» - вважає О.ФОМУШКІН.