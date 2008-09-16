Неурядові організації пропонують створити в Криму свої інституції

Учасники міжнародної наукової конференції «Чорноморська безпека: кримський вимір міжнародних тенденцій» пропонують організувати в Криму постійно діючі міждержавні форми роботи наукових, експертних кіл і структур громадянського суспільства Чорноморського регіону, що мають на меті організацію високопрофесійного наукового та суспільного діалогу для вироблення рішень і моделей міжнародної взаємодії, що відповідають викликам XXI століття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в підсумковому документі конференції.

Учасники форуму також відзначили збільшені політичні ризики посилення конкурентності різних національних моделей соціально-економічного розвитку та забезпечення національної безпеки для галузей спеціалізації Чорноморського регіону – туризму, транспорту та ін. Також констатували небезпечне загострення інформаційного протиборства і зростання труднощів громадян в отриманні об`єктивної інформації про міжнародну політику. У документі також висловлено занепокоєння зростанням напруженості в регіоні і, зокрема, «посиленням загроз відносинам народів України та Росії, інших держав, у зв`язку з цими процесами».

Учасники конференції закликали органи влади України та країн Чорноморського регіону «усвідомити, що в XXI столітті принципові питання зовнішньої політики, зокрема ті, що стосуються проблем війни та миру і цивілізаційної ідентичності, повинні проходити серйозну наукову експертизу за участю широких кіл громадськості, розуміти, що в епоху інформаційної революції імперативом є посилення громадської дії на формування та реалізацію міжнародного курсу, що потребує розвитку наукових і громадських структур». У документі також йдеться про необхідність недопущення створення перешкод розвитку відносин між Україною та Росією і їхніми народами.

Учасники конференції закликали враховувати важливість історичної специфіки регіонів України та інших держав Причорномор`я, ментальності населення та інтересів регіонального бізнесу – як фундаменту, на якому тільки й може грунтуватися ефективна зовнішня політика в цьому регіоні.

Як повідомляв УНІАН, наукову конференцію «Чорноморська безпека: кримський вимір міжнародних тенденцій» організовано за ініціативою неурядових суспільних організацій – Кримського республіканського товариства міжнародних зв`язків, Таврійського інституту регіонального розвитку, газети «Велика Ялта News», Незалежної ради підприємців Ялти та руху «Громадянин Великої Ялти».