Крим: нев`їзні стали почесними

Депутати Державної думи Росії - отаман Союзу козачих військ Росії і зарубіжжя Віктор ВОДОЛАЦЬКИЙ і директор Інституту політичних досліджень Сергій МАРКОВ стали почесними членами Російської громади Криму.

Як повідомили у прес-службі Російської громади Криму, рішення про присвоєння В.ВОДОЛАЦЬКОМУ і С.МАРКОВУ звань було ухвалене на засіданні президії думи Російської громади Криму, учасники якого засудили заборону влади на в`їзд депутатів до України.

Російським парламентаріям вирішено присвоїти звання, враховуючи їхній особистий внесок «у справу зміцнення дружби і співпраці між народами Російської Федерації і України»

Так, В.ВОДОЛАЦЬКИЙ одержав звання почесного члена Російської громади Криму «за великий особистий внесок у відродження Православного російського козацтва в Російській Федерації і країнах СНД, за активну громадянську позицію, проявлену у справі зміцнення дружби і співпраці між народами Російської Федерації і України».

С.МАРКОВ став почесним членом Російської громади Криму «за активну громадянську позицію, проявлену у справі зміцнення дружби і співпраці між народами Російської Федерації і України, за внесок у зміцнення зв`язків Російської громади Криму з представниками Російської Федерації».

Нагадаємо, 4 вересня С.МАРКОВУ було відмовлено у в`їзді на територію України, а В.ВОДОЛАЦЬКОГО не впустили до України 12 вересня.

Лідером Російської громади Криму є перший віце-спікер парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ.