Кримський парламент «в облозі»

У Сімферополі, перед будинком кримського парламенту, сьогодні вранці проходить мітинг на підтримку дій керівництва Російської Федерації «з примусу Грузії до миру» і визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії.

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію зібралися близько 200 людей. Прихильники Російської громади Криму, партії «Руський блок», Партії регіонів, Комуністичної партії України, партії «Союз», Прогресивної соціалістичної партії України, партії «Русь» виступають під прапорами своїх сил, прапорами Росії і транспарантами з написами: «Ні – фашизму і націоналізму!», «Ні – поплічникам Гітлера!» та ін. Учасники мітингу періодично скандують «Ні фашизму!».

Мітингувальники критикують режим Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, називаючи його «військово-поліцейським». При цьому учасники акції заявляють «про свою солідарність з народами Абхазії і Південної Осетії». «Ми підтримуємо дії Російської Федерації з примусу Грузії до миру і визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії і звертаємося до Верховної Ради України і Верховної Ради Криму із закликом визнати право абхазького і південноосетинського народів на самовизначення», - йдеться в резолюції мітингу.

Крім того, перед будівлею парламенту Криму, депутати якого зібралися сьогодні на пленарне засідання, проходить мітинг-пікет активістів Всекримської передвиборної коаліції «Російський Фронт Сергія Шувайникова». В акції беруть участь близько 80 осіб. Вони виступають під транспарантами «Росія! Захисти права росіян України!», «Росія – ми з тобою!», «Депутати з Блоку «За Януковича!» - ви зрадники інтересів росіян України!». На думку пікетувальників, депутати, які входять до правлячої коаліції в кримському парламенті, створеної активістами блоку «За Януковича!» і їх союзниками - не виконали своїх передвиборних обіцянок. «У парламенті Криму сидять «кримські мазепи» і «власови», які обманюють і зраджують російський народ Криму, наживаючись і паразитуючи багато років на руській і російській ідеї», - заявляють учасники мітингу-пікету.

Крім цього, біля парламенту автономії зібралися представники слов`янської мирної акції «Петровські висоти», які висловлюють невдоволення через несправедливий, на їх думку, розподіли землі в сімферопольському регіоні.