Безплатні курси для водіїв мопедів відкриває ДАІ

Відділ Державтоінспекції Севастополя організував безкоштовні курси з вивчення Правил дорожнього руху для водіїв мопедів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Відділу ДАІ Севастополя, необхідність подібного кроку пояснюється тим, що тільки з початку року на території міста сталося 182 дорожньо-транспортних пригоди за участю скутерів, у яких 7 осіб загинули, а 166 були травмовані.

Основна причина ДТП - незнання й недотримання водіями мопедів Правил дорожнього руху. Тому, провівши аналіз аварійності й причин скоєння ДТП за участю й з вини водіїв мопедів, керівництвом ВДАІ й було ухвалено рішення провести низку заходів, спрямованих на профілактику дорожніх пригод.

Ті водії, які записалися на весь курс лекцій і відвідають їх без пропусків, одержать картку водія. Дане посвідчення водія скутера не тільки дисциплінуватиме учасників дорожнього руху, але й міститиме в собі інформацію про водія й транспортний засіб, що істотно скоротить час спілкування зі співробітниками ДАІ при встановленні ними особи водія й власника скутера, повідомили в прес-службі.