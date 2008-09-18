У Криму хлопець отримав опіки, підливши бензин у вогнище
10:00, 18 вересня 2008Крым
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Стан потерпілого - середньої тяжкості
19-річний хлопець отримав опіки обличчя, рук, грудної клітки, спини, підливши бензин при спалюванні побутового сміття у Феодосії (Крим).
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, нещасний випадок стався напередодні пізно ввечері.
«Постраждалий з опіками I ступеня обличчя, рук, спини, грудної клітки госпіталізований в травматологічне відділення Феодосійської лікарні №1», - говориться в повідомленні.
Стан потерпілого - середньої тяжкості.
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