У Криму хлопець отримав опіки, підливши бензин у вогнище

Стан потерпілого - середньої тяжкості

19-річний хлопець отримав опіки обличчя, рук, грудної клітки, спини, підливши бензин при спалюванні побутового сміття у Феодосії (Крим). Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, нещасний випадок стався напередодні пізно ввечері. «Постраждалий з опіками I ступеня обличчя, рук, спини, грудної клітки госпіталізований в травматологічне відділення Феодосійської лікарні №1», - говориться в повідомленні. Стан потерпілого - середньої тяжкості.

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