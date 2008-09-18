Верховний суд: найбільш проблемними є справи щодо землі

Сьогодні одними з найбільш проблемних для судів є земельні спори.

Як повідомляє прес-служба Верховного Суду України, такого висновку ВСУ дійшов за результатами спільного з Радою суддів України комплексного вивчення роботи місцевих і апеляційних судів, а також окремих питань щодо здійснення судочинства та надання судам методичної допомоги з метою підвищення рівня оперативності та якості розгляду справ.

Окрім того, як свідчить аналіз судової статистики, торік у справах, що виникали з земельних правовідносин, в апеляційному порядку було скасовано і змінено 6,6 % рішень місцевих судів (для порівняння: цей показник по усіх цивільних справах становить лише 2,6%). Проблема набуває особливої гостроти з урахуванням того, що земля є основним національним багатством і виконує важливу соціально-економічну функцію.

Зокрема, йдеться в повідомленні прес-служби, за результатами вивчення стану здійснення судочинства в судах Автономної Республіки Крим були виявлені недоліки, які допускають суди під час розгляду земельних спорів. Зокрема, виявлено випадки необґрунтованого визнання судами права власності на земельні ділянки за набувальною давністю, надання у користування земельних ділянок у розмірах, які перевищують встановлені законом. Непоодинокими були випадки порушення судами норм матеріального і процесуального права у справах щодо визнання дійсними договорів про поділ земельної ділянки, а також щодо відведення земельних ділянок.

Окремі суди видавали виконавчі документи на рішення третейських судів про визнання права власності на земельні ділянки, прийняті поза межами їхньої підвідомчості.

Підсумки вивчення стану здійснення судочинства обговорено на розширеному засіданні президії апеляційного суду, ради суддів і колегії територіального управління державної судової адміністрації за участю голів місцевих судів та запропоновано шляхи усунення виявлених недоліків і поліпшення роботи. Суддям було надано практичну та методичну допомогу як з питань правильного застосування закону, так і щодо організації роботи.

У зв’язку з виявленням непоодиноких фактів порушення законодавства, допущених судами при розгляді земельних спорів, ВСУ визнав доцільним вивчити практику розгляду даної категорії справ судами Київської області. Зокрема, планується проаналізувати спори про право власності на земельні ділянки, щодо купівлі-продажу, оренди та користування землею, про спадкування земельних ділянок, їх відведення тощо.

З метою забезпечення правильного й однакового застосування земельного законодавства Верховним Судом України також планується надати судам роз’яснення у відповідній постанові Пленуму.