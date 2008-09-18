Із зростанням цін на продукти Крим бореться меморандумом

Рада міністрів Криму, виробники продовольчих товарів і суб`єкти системи роздрібної торгівлі продовжили до кінця поточного року меморандум про недопущення зростання цін на продукти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

Мета меморандуму – подальша стабілізація цінової ситуації на споживчому ринку автономії, забезпечення населення соціально значущими продовольчими товарами за доступними цінами.

Документ спрямований на виконання рішень Кабінету Міністрів України про недопущення необґрунтованого зростання цін на соціально значущі продовольчі товари, забезпечення постійної співпраці між виробниками та реалізаторами продовольчих товарів.

Кримський прем`єр Віктор ПЛАКІДА висловив упевненість, що продовження терміну дії меморандуму до 31 грудня 2008 року дасть змогу забезпечити «подальшу плідну співпрацю між Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виробниками та великими торговими мережами, які виконують основну роль у забезпеченні населення соціально значущими товарами».

«Відповідно до меморандуму виробники беруть на себе зобов`язання не допускати необґрунтованого зростання оптових цін на соціально значущі продовольчі товари, скорочення обсягів постачання цих товарів у роздрібну мережу та гарантувати їх належну якість. Суб`єкти роздрібної торгівлі відповідно до меморандуму мають встановлювати на соціально значущі продовольчі товари торгову націнку не вище 10-15% від оптових цін виробника, а також гарантувати недопущення скорочення обсягів реалізації цих товарів у роздрібній мережі», - зазначили в Радміні.

Зі свого боку Рада міністрів Криму бере на себе зобов`язання вживати заходи, спрямовані на створення доступу виробників до державної фінансової підтримки, яка надається через механізм здешевлення кредитів, а також сприяти укладанню прямих договорів між виробниками та суб`єктами щодо постачання соціально значущих продовольчих товарів.

В.ПЛАКІДА також заявив, що сьогодні ціни на продовольчі товари в Криму нижче середнього рівня інших регіонів України.