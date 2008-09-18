Долар зростає. Євро теж

Учора на українському міжбанківському валютному ринку відбувся різкий скачок цін на американську валюту. Торги по долару США відкрилися котируваннями 4,8160/4,8340 грн., до 11:00 ціни виросли до 4,8350/4,8600, до 12:00 досягли рівня 4,9400/4,9500, а до закриття опустилися до 4,9300/4,9400. При цьому Нацбанк на ринок не виходив, оскільки курс не вийшов за рамки курсового коридору, визначеного Основними принципами грошово-кредитної політики (на 2008 рік – 4,85 грн/$ плюс-мінус 4%).

А вже сьогодні вранці тенденція значного зростання американської валюти спостерігалася в обмінних пунктах комерційних банків. Так, станом на 9.00 ранку долар купувався в середньому по 4.86 грн., а продавався – по 5.05 грн. Підвищилися також ціни покупки і продажу готівкового євро: 6.90 грн. і 7.25 грн., відповідно.

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На готівковий курс гривні здійснюватиме тиск підвищений попит на валюту з боку населення, а також малого і середнього бізнесу.

Як заявив УНІАН радник голови правління «Укргазбанку» Олександр ОХРИМЕНКО, одним із чинників збільшення попиту на готівковий долар є нестабільна політична ситуація.

«Люди йдуть в долар, щоб перечекати цю ситуацію. Тепер можна орієнтуватися найближчим часом на курс 5,3 грн. за 1 долар. Існують панічні очікування катаклізмів, і люди хочуть перечекати цей момент в доларах, відповідно, попит на долар зростатиме», - сказав О.ОХРИМЕНКО.

На думку експерта, також істотно зросте попит на долари з боку представників малого і середнього бізнесу.

“Досвід показав, що у разі кризової ситуації для малого і середнього бізнесу єдиний вихід, щоб вижити, це лише готівкові валютні розрахунки”, - сказав О.ОХРИМЕНКО.

У свою чергу директор департаменту казначейства «БМ Банку» Тарас КІЯК заявив, що ситуація зі збільшенням попиту і девальваційні очікування як на готівковому, так і на безготівковому ринку були прогнозовані.

На думку банкіра, найближчим часом курс триматиметься на межбанку і на готівковому ринку, з невеликим тимчасовим лагом, у межах 5-5,1 грн. за 1 долар. При цьому банкір прогнозує перед Новим роком сезонне зміцнення гривні до 4,9-5 грн. за 1 долар.