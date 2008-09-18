Міліціонерів-розбійників судитимуть у Криму

Прокуратура Криму направила в суд кримінальну справу щодо 12 працівників лінійного відділу міліції на станції «Сімферополь», які били та грабували приїжджих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Сімферополі заступник прокурора Криму Олег КАБАКОВ.

До кримінальної справи увійшов 21 епізод злочинної діяльності. Міліціонерам пред`явлено звинувачення за статтями “зловживання службовим положенням, перевищення влади, незаконні затримання, здійснення крадіжок і грабежів, розбій”. Покарання за ці види злочинів передбачають від 3 місяців адмінарешту до 10 років позбавлення волі (як додаткова міра покарання може бути призначено позбавлення права займати певні посади та конфіскація майна).

Кримінальну справу направлено в Залізничний районний суд Сімферополя. «Остаточну крапку щодо тих доказів, які здобувалися впродовж 6-ти місяців, буде поставлено в суді», - зазначив заступник прокурора Криму.

Нагадаємо, на початку вересня слідчий відділ прокуратури Криму направив до суду кримінальну справу щодо ще одного працівника лінійного відділу міліції на станції «Сімферополь» - молодшого лейтенанта міліції. Ця кримінальна справа була виділена в окреме провадження. Міліціонерові висунули звинувачення в тому, що він незаконно затримав громадянина – колишнього працівника міліції, доставив його у дільницю, де побив і відібрав гроші. Зібрані слідчими прокуратури докази вини міліціонера в здійсненні злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.2 ст.365, ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, перевищення повноважень, грабіж), спрямовано для розгляду по суті в Залізничний райсуд Сімферополя.

Таким чином, загалом на лаві підсудних опинилися 13 працівників відділу міліції з лінійного відділу на станції «Сімферополь». Крім того, 2 особи перебувають у в розшуку.

«На сьогодні висунули звинувачення в здійсненні 22 епізодів злочинної діяльності, за якими завдано збитків 28 потерпілим», - повідомив О.КАБАКОВ.

Прокуратура Криму зазначає, що злочини мали латентний характер. Утім, міліціонери «особливо не забагатіли» - «задовольнялися і 20 гривнями». «Тобто скільки було грошей – стільки вони й брали», - зазначають у прокуратурі Криму.

Зі свого боку начальник слідчого відділу прокуратури Криму Есвет ФУРМАМБЕТОВ повідомив, що міліціонери «заробляли» навіть у період відпусток і в неробочий час. «Приходили навіть у неробочий час, щоб заробити – і вчинити ці злочини», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку весни працівники Служби внутрішньої безпеки на Придніпровській залізниці та в Криму, прокуратури та СБУ викрили низку працівників лінійного відділення міліції на залізничній станції «Сімферополь», які в 2007-2008 роках із застосуванням фізичного насильства привласнювали майно громадян.

17 березня прокурор Криму Володимир БОЙКО порушив кримінальну справу щодо працівників лінійного відділу міліції.