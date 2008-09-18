Американське судно залишило межі територіальних вод України

Корабель Центру морських перевезень Військово-морських сил США Pathfinder залишив межі територіальних вод України учора ввечері після відповідної процедури оформлення.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, океанографічне дослідницьке судно з 42 членами екіпажу відправилося до порту „Судобей” (Греція).

Корабель ВМС США Pathfinder прибув в порт Севастополя для участі у спільному історико-культурному проекті з пошуку затонулого під час Другої світової війни корабля-шпиталя радянського флоту ”Вірменія”, потопленого 1941 року у районі мису Аю-Даг та Ай-Тодорського маяка.

Підводні археологи обстежили п’ять місць, де, вважалося, міг би лежати затонулий корабель. Однак "Вірменію" не знайшли. Пошуки затонулого шпиталю "Вірменія" продовжать наступного року, повідомляють українські телеканали.