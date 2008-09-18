Москаль вимагає від Ющенка забрати у Гриценка орден і скликати РНБО

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна cамооборона» Геннадій МОСКАЛЬ закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА скасувати указ про нагородження голови ВР АРК Анатолія ГРИЦЕНКА орденом «За заслуги» II ступеня, а також терміново скликати засідання РНБО для принципової оцінки дій керівництва автономії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона» з посиланням на Г.МОСКАЛЯ.

“Те, що вчора відбулося у Верховній Раді Криму (ВР АРК закликала Верховну Раду України визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії – УНІАН), наростало і мало відбутися обов’язково. Причина в тому, що ті антидержавні сили, які досі мають більшість у ВР Криму, не відчувають ніякого контролю з боку центральної влади, і в тому числі від Секретаріату Президента і особисто Президента України”, - сказав Г.МОСКАЛЬ.

На його думку, нагородження голови ВР Криму А.ГРИЦЕНКА орденом «За заслуги» II ступеня у червні 2008 року «стало ляпасом всім патріотичним силам в Криму».

«Наявність у кримського спікера державної охорони України викликає щонайменше здивування. Від кого УДО охороняє Анатолія ГРИЦЕНКА?», - запитує народний депутат.

За його словами, аналогічний статус мають голови обласних рад і керівники обласних державних адміністрацій, проте вони не мають державної охорони. «Як не мають її і ряд міністрів, у тому числі міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України, які дійсно є носіями цінної інформації, а їхня робота пов’язана з конфліктними ситуаціями, у тому числі у кримінальному середовищі. Водночас, коли МВС України стоїть на державницьких та проукраїнських позиціях, Президентом України і його Секретаріатом блокується призначення Миколи ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ України. Отже, можна сказати про заступництво керівництва парламенту Криму з боку Секретаріату Президента, що і призвело до повного шабашу і до свавілля особисто голови ВР Криму. І вчорашній інцидент є цьому підтвердженням», - вважає Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня співробітники МВС намагалися вручити голові ВР Криму А.ГРИЦЕНКУ матеріали про притягнення його до адміністративної відповідальності за п. «г» ч.1 ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», та роз’яснити його права та обов’язки, передбачені ст. 268 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення». А. ГРИЦЕНКО від ознайомлення з документами відмовився, а під час виконання працівниками міліції цих процесуальних дій, він завдав тілесні ушкодження одному з понятих. Потерпілого госпіталізовано до одного з медичних закладів Сімферополя. Під час цього інциденту працівники Управління державної охорони перешкоджали законним діям співробітників міліції щодо виконання ними своїх службових обов’язків. За цим фактом працівниками міліції вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.