ДТП у Криму: травмовано 4 москвичів, зокрема дитину

Четверо жителів Москви (Росія), серед яких маленька дитина, одержали травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Бахчисарайському районі Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДАІ, аварія сталася напередодні увечері на автодорозі Бахчисарай-Орловка.

25-річний водій автомобіля Renault Clio не впорався з управлінням, внаслідок чого машина виїхала за межі проїжджої частини і врізалась у дерево. У ДТП травмовано водія і трьох пасажирів Renault: жінок (1940 і 1974 років народження) і хлопчика (2007 року народження). За даними кримського Главку МНС, постраждалих госпіталізовано до Бахчисарайської центральної райлікарні.

Крім того, 18 вересня в Бахчисарайському районі Криму, на автодорозі Бахчисарай-Орловка, сталася ще одна аварія за участю автомобіля Renault. Автомобіль Renault Megane виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в зустрічний автобус «ПАЗ». Водій легковика - севастополець, 1965 року народження - загинув.