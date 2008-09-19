«Нашоукраїнці» натякають ВР Криму, що не по Савці свитка

Політична партія «Наша Україна» стурбована зверненням Верховної Ради Криму до парламенту України про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Про це йдеться у заяві партії «Народний Союз Наша Україна» щодо рішення Верховної Ради АР Крим, текст якої обнародуваний на сайті партії.

«Прикро, що замість того, щоб займатися своїми безпосередніми обов’язками і наводити лад у питаннях використання землі, майна, розвитку курортно-туристичної інфраструктури Криму, місцеві депутати почали втручатися у міжнародну політику, яка не належить до компетенції органів Кримської автономії», - зазначається у документі.

Члени «Нашої України» вважають, що, закликаючи до порушення територіальної цілісності Грузії, Верховна Рада АРК підштовхує недоброзичливців України до зазіхань на територіальну цілісність нашої держави. До того ж, такі безвідповідальні заяви не сприяють інвестиційній привабливості й економічному розвитку Криму, а отже і добробуту кримчан, переконані «нашоукраїнці».

«Наша Україна» констатує, що заява Верховної Ради АРК, більшість у якій належить Блоку «За Януковича!», є прямим наслідком заяви самого Віктора ЯНУКОВИЧА, який закликав до порушення територіальної цілісності Грузії. «Нам прикро, що наші колишні партнери – Блок Юлії Тимошенко – опинилися у Верховній Раді України у спільній з ЯНУКОВИЧЕМ прокремлівській більшості. Саме через створення такої більшості зовнішні сили, які діють проти національних інтересів України, отримали можливість посилити свій вплив всередині нашої держави», - сказано у заяві.

«Наша Україна» запевняє співвітчизників, що і надалі докладатиме всіх зусиль для захисту національних інтересів України, її свободи та незалежності.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня ВР АРК закликала Верховну Раду України визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії. За це рішення проголосували 79 депутатів із 90 присутніх на засіданні (всього в парламенті Криму 100 депутатів), 8 депутатів були проти.