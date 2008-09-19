«Регіонали» готові йти на вибори

Партія регіонів готова піти на дострокові парламентські вибори, якщо не вдасться домовитись про створення нової коаліції.

Лідер ПР Віктор ЯНУКОВИЧ відзначив, що будь-які варіанти коаліції є незручним, тому, якщо не вдасться досягти домовленостей, Партія регіонів готова піти на дострокові вибори і добиватися перемоги.

«Жодній силі з «помаранчевої» команди вірити не можна», - вважає В.ЯНУКОВИЧ, передає кореспондент УНІАН.

Він також відзначив, що коаліція демократичних сил була приречена. «Ще під час створення так званої демократичної коаліції наприкінці 2007 року ми були готові до її розвалу, а, отже, – й до нових виборів», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

«Помаранчева влада», яка обмежувала ваші права, розвалилася остаточно», - сказав лідер Партії регіонів. За його словами, «помаранчева влада» загрожує миру, добросусідським відносинам з Росією.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, «доки «помаранчеві» не підуть, країна не житиме спокійно».

«Ми говорили їм про необхідність об`єднатися, щоб працювати. Але очиститися від іржі їм не вдалося. Тому коаліція розпалася», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.