Парламент Криму побалакає про НАТО

24 вересня у Верховній Раді Автономної Республіки Крим відбудуться депутатські слухання з питання діяльності НАТО.

За інформацією прес-центру кримського парламенту, основною темою порядку денного депутатських слухань стане дотримання права громадян України, які проживають в автономії, на отримання об`єктивної інформації про діяльність НАТО.

Акредитацію проводить прес-центр Верховної Ради АРК.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня ВР Криму призначила на вересень депутатські слухання щодо НАТО. У пояснювальній записці до рішення наголошується, що депутатські слухання, відповідно до положення, проводять з тих питань, які мають важливе значення для АР Крим з метою консолідації думок депутатів і вироблення рекомендацій. «Оскільки питання інтеграції України в НАТО є предметом активного обговорення і зумовлює неоднозначний резонанс серед жителів автономії, пропонується провести у Верховній Раді Автономної Республіки Крим депутатські слухання з цього питання», - наголошується в пояснювальній записці.

Верховна Рада Криму також доручила Раді міністрів автономії підготувати та надати їй інформацію про заходи, що «проводяться за лінією НАТО» на території автономії.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО повідомив журналістам, що на слухання буде запрошено представників різних партій і організацій, щоб усі змогли висловити свою думку про альянс.

Глава парламенту автономії також сказав, що якщо представники Брюсселя, де розташована штаб-квартира НАТО, проситимуться на парламентські слухання у ВР Криму, їх теж запросять. «Щоб вони знали думку наших депутатів», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.