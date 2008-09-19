Янукович: ті, хто бачать загрозу з боку Росії, - «виродки» і «мутанти»

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає політичними технологіями заяви про можливе повторення російсько-грузинського сценарію в Криму. "На жаль, спроби розпалювати сьогодні ворожнечу між Україною і Росією є, і це знову чергові технології", - сказав він в ефірі Луганської обласної телекомпанії в четвер.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, у Криму не було, немає і не буде ніяких заморожених конфліктів. Він також упевнений, що спроби розсварити Україну з Росією не пройдуть.

"Українці сьогодні не відчувають жодної загрози з боку Росії. Якщо відчувають, я думаю, це тільки ті люди, яких клонували експериментом із "помаранчевою" революцією, що пройшов в Україні. Цей клон прижився до одиниць людей. Я не знаю, як їх назвати, - мутанти, виродки. Інші нормальні люди хочуть жити разом зі своїми сусідами", - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів також відзначив, що політичні технології "зачастили" в Україну з розпадом коаліції демократичних сил.

"Як тільки "помаранчева" влада розпалася, одразу зачастили в Україну "заїжджі козачки", застосовуючи іноземні технології. Вони так само, як у 2004 році, хочуть маніпулювати українським народом", - сказав В.ЯНУКОВИЧ, слова якого цитує Українська правда

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"Хамська риторика, яку демонструє ЯНУКОВИЧ є звичною для нього. Всі прекрасно пам’ятають його вислови про "козлів", які заважають йому жити, і про "бидло", - заявив заступник голови фракції "Наша Україна" у ВР Україні Руслан КНЯЗЕВИЧ, слова якого цитує офіційний сайт блоку "НУ-НС".

"Таким чином (кажучи про "мутантів" і "виродків" - ред.) він ображає більше половини населення України", – наголосив Р.КНЯЗЕВИЧ. "Якщо Янукович вважає за доцільне так зневажливо і по-паханськи обзивати українських громадян, то це є ще одним підтвердження того, що йому не місце в українській політиці", – переконаний Р.КНЯЗЕВИЧ.