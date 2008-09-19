Що думає про «південноосетинське» рішення ВР Криму віце-спікер Ради?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає незаконним рішення кримського парламенту, у якому міститься заклик до Верховної Ради визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Віце-спікер зазначив, що таке рішення не відповідає статусу та повноваженням ВР Криму.

За його словами, загальнонаціональні питання є питанням юрисдикції Верховної Ради України, Президента і уряду.

«Не може сільська рада чи навіть Верховна Рада Криму від імені України розтлумачити, яку країну нам визнавати, а яку ні. Це абсолютний правовий нігілізм», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня ВР АРК закликала Верховну Раду України визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії. За це рішення проголосували 79 депутатів із 90 присутніх на засіданні (всього в парламенті Криму 100 депутатів), 8 депутатів були проти.