Рух вважає, що Крим влаштував відвертий саботаж позиції Ющенка

Народний Рух України вважає антиконституційними дії Верховної Ради АРК щодо визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою заявою на засіданні парламенту виступив народний депутат України, лідер НРУ Борис ТАРАСЮК (фракція НУ-НС).

Він сказав: «Дії ВР АРК ми розглядаємо як відвертий саботаж позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА та української влади щодо грузинсько-російського конфлікту».

Як наголосив лідер НРУ, «подібні дії є відвертим і грубим порушенням Конституції України».

За словами Б.ТАРАСЮКА, НРУ звертає увагу «на неприпустимість ухвалення органами місцевого самоврядування рішень, які виходять за межі їх компетенції».

Він також підкреслив, що пріоритети зовнішньої політики визначаються Президентом України.

Як сказав Б.ТАРАСЮК, тому рішення ВР АРК є «порушенням Конституції та законодавства».

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня ВР АРК закликала Верховну Раду України визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії. За це рішення проголосували 79 депутатів із 90 присутніх на засіданні (всього в парламенті Криму 100 депутатів), 8 депутатів були проти.