У кримчанина вилучили 8 кг марихуани

Співробітники міліції Керчі вилучили у 28-річного місцевого жителя 8 кілограмів марихуани.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю міліції Криму, «вдома затриманий влаштував сушарку, сам розфасовував товар у згортки з газетного паперу для подальшої реалізації. Себе теж не обділив - готував розчини для вживання через саморобний кальян і сигарети».

Окрім марихуани вилучено також скляний флакон із рідиною темно-коричневого кольору зі специфічним запахом, попередньо - ацетильований опій.

Кримінальний кодекс України кваліфікує такі діяння як незаконне виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів. Санкція – позбавлення волі строком від 5 до 8 років із конфіскацією майна.