Голова «Нафтогазу» проти ліквідації «Чорноморнафтогазу»

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА виступає проти ліквідації ДАТ «Чорноморнафтогаз» із подальшою передачею його активів ДК «Укргазвидобування».

Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Коментарі».

«Із цього приводу в мене залізна позиція: я ніколи не піду на те, щоб поховати «Чорноморнафтогаз» і приєднати його до «Укргазвидобування», – сказав О.ДУБИНА.

При цьому він зазначив, що така реорганізація суперечить положенням договорів НАК «Нафтогаз України» з тримачами євробондів компанії. «Це суперечить нашим договорам із тримачами євробондів НАК «Нафтогаз України» й може призвести до дефолту компанії», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на колегії Міністерства палива та енергетики 16 вересня міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН виступив із ініціативою ліквідації ДАТ «Чорноморнафтогаз» із передачею його активів ДК «Укргазвидобування». За його словами, компанія самостійно не може залучити достатніх фінансових ресурсів у розробку родовищ на шельфі Чорного моря.

Довідка УНІАН. ДАТ ”Чорноморнафтогаз” (Сімферополь, Крим) входить до складу НАК ”Нафтогаз України” й спеціалізується на розвідці й видобутку нафти та газу в акваторії Чорного й Азовського морів. ДАТ експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорного і Азовського морів і 3 - на суші.

100% акцій ”Чорноморнафтогазу” знаходиться в управлінні НАК ”Нафтогаз України”.

ДК ”Укргазвидобування” – одне з найбільших підприємств із видобутку та переробки природного газу й газоконденсату, яке входить до НАК ”Нафтогаз України”. На компанію доводиться понад 70% видобутого українського газу. Компанія проводить понад 80% усіх пошуково-розвідувальних бурінь і близько 66% сейсморозвідувальних робіт у країні.

У 2007 році ДК «Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 0,1%, або на 16,6 млн. куб. м, порівняно з 2006 роком, до 14 млрд. 725,5 млн. куб. м, зокрема природного - на 0,1% (на 16,6 млн. куб. м), до 14 млрд. 685,3 млн. куб. м.