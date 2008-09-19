Спікер ВР Криму: Ніхто нікого не бив

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО має намір подати позов в суд до Міністерства внутрішніх справ України за розповсюдження наклепницької інформації, яка порочить його честь і гідність як державного службовця.

Про це кореспонденту УНІАН у телефонній розмові повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

Таким чином, А.ГРИЦЕНКО прокоментував інформацію МВС про те, що він «побив понятого» під час ознайомлення зі складеним протоколом про порушення Закону «Про боротьбу з корупцією».

«Цирк, який влаштували працівники міліції, коментувати насправді не хочеться, бо насправді проблеми жодної немає. Ніхто нікого, безперечно, не бив», - цитує слова голови парламенту автономії його прес-секретар.

А.ГОРЄВА повідомила, що кримський спікер розцінює дії правоохоронців як провокацію, яка ставить дві цілі: чинити тиск на нього у зв`язку з неузгодженням ВР Криму призначення Миколи ІЛЛІЧОВА на посаду начальника Головного управління МВС України в Криму, а також чинити тиск на суд, який проходить у Києві за протоколом про корупцію. «Думка Анатолія Павловича (ГРИЦЕНКА – УНІАН): цей протокол складено абсолютно безпідставно, а найголовніше – безграмотне», - сказала прес-секретар кримського спікера.

А.ГОРЄВА відзначила, що людина, яку у своєму повідомленні МВС називає «понятим», - це 19-річний студент. «Міліція називає його понятим. Питання – чому у понятого під час здійснення якихось міліцейських дій була камера. Понятий він чи не понятий – це дуже серйозне питання», - відзначила А.ГОРЄВА.

Вона ще раз наголосила, що А.ГРИЦЕНКО не бив цього молодика, а лише відмахнувся від камери, яку той тримав. «Вони (правоохоронці – УНІАН) абсолютно свідомо «вихопили» шматок (відео – УНІАН) про те, що він (А.ГРИЦЕНКО – УНІАН) нібито когось ударив», - відзначила А.ГОРЄВА, кажучи про невелике відео, розміщене на сайті МВС.

Прес-секретар також повідомила, що студент після всіх цих подій звернувся до лікарні, при цьому не зміг розповісти, що з ним сталося. Медики провели огляд і черепно-мозкової травми не виявили. Тим часом, хлопець самовільно залишив лікарню.

А.ГОРЄВА також повідомила, що готується заява Президії Верховної Ради АРК у зв`язку з інцидентом, що стався.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня співробітники МВС намагалися вручити голові ВР Криму матеріали про притягнення його до адміністративної відповідальності за п. «г» ч.1 ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», і роз`яснити його права і обов`язки, передбачені ст.268 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення». За даними МВС, А.ГРИЦЕНКО від ознайомлення з документами відмовився, а під час виконання працівниками міліції цих процесуальних дій, завдав тілесних ушкоджень одному з понятих. Крім того, МВС заявило, що під час цього інциденту працівники Управління державної охорони перешкоджали законним діям співробітників міліції з виконання ними своїх службових обов`язків.