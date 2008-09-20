Консультації з питання ЧФ відбудуться наприкінці вересня
17:00, 20 вересня 2008Крым
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В рамках підкомісії
Росія та Україна наприкінці вересня проведуть консультації з питання перебування Чорноморського флоту в Криму.
Про це УНІАН повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.
Він уточнив, що консультації пройдуть у рамках підкомісії комісії «Ющенко-Медведєв».
«Наприкінці вересня пройдуть консультації в рамках підкомісії з Чорноморського флоту українсько-російської комісії», - зазначив Г.НЕМИРЯ.
У Міністерстві закордонних справ України УНІАН уточнили, що консультації заплановано на 25-26 вересня.
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