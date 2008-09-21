Православні святкують Різдво Пресвятої Богородиці

21 вересня Православна Церква святкує Різдво Пресвятої Богородиці, свято торжества милості Божої, виконання найзаповітніших надій.

Цей день відкриває новий церковний рік - вся історія Нового заповіту починається з появи на світ маленької дівчинки, яку назвуть престолом Бога, яка стане тими Дверима, через які з`явиться Спаситель Світу Христос. Богородиця народилась у немолодої благочестивої пари Іоакима і Анни. Іоаким походив з дому царя Давида, а Анна - з роду священиків. Племінниця Анни, праведна Єлизавета, стала потім матір`ю Іоанна Хрестителя і двоюрідною сестрою майбутньої Діви Марії. Одного разу до Анни явився Ангел Господній і сказав: "Твоя молитва почута Богом, і ти зачнеш і народиш дочку благословенну, вищу за всіх земних дочок. Заради Неї благословляться всі роди земні. Наречи Її Марія." Почувши ці радісні слова, праведна Анна поклонилась Ангелові і сказала: "Живий Господь Бог мій! Якщо у мене дійсно народиться дитя, то я віддам його Господові на служіння. Хай воно слугує Йому, восхваляючи Його ім`я на все життя."

З усіх описаних подій на святковій іконі відображений саме момент народження Пресвятої Діви. Її мати, праведна Анна, в центрі на високому ложі. Поряд - дружини з дарами, повитуха і служниці, які омивають Богоотроковицю в купелі або вже підносять Її матері. Нерідко зображена і Діва Марія в колисці. Це свято - велика втіха для бездітних пар.