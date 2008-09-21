Православні святкують Різдво Пресвятої Богородиці
Цей день відкриває новий церковний рік
21 вересня Православна Церква святкує Різдво Пресвятої Богородиці, свято торжества милості Божої, виконання найзаповітніших надій.
Цей день відкриває новий церковний рік - вся історія Нового заповіту починається з появи на світ маленької дівчинки, яку назвуть престолом Бога, яка стане тими Дверима, через які з`явиться Спаситель Світу Христос. Богородиця народилась у немолодої благочестивої пари Іоакима і Анни. Іоаким походив з дому царя Давида, а Анна - з роду священиків. Племінниця Анни, праведна Єлизавета, стала потім матір`ю Іоанна Хрестителя і двоюрідною сестрою майбутньої Діви Марії. Одного разу до Анни явився Ангел Господній і сказав: "Твоя молитва почута Богом, і ти зачнеш і народиш дочку благословенну, вищу за всіх земних дочок. Заради Неї благословляться всі роди земні. Наречи Її Марія." Почувши ці радісні слова, праведна Анна поклонилась Ангелові і сказала: "Живий Господь Бог мій! Якщо у мене дійсно народиться дитя, то я віддам його Господові на служіння. Хай воно слугує Йому, восхваляючи Його ім`я на все життя."
З усіх описаних подій на святковій іконі відображений саме момент народження Пресвятої Діви. Її мати, праведна Анна, в центрі на високому ложі. Поряд - дружини з дарами, повитуха і служниці, які омивають Богоотроковицю в купелі або вже підносять Її матері. Нерідко зображена і Діва Марія в колисці. Це свято - велика втіха для бездітних пар.