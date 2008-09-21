В Алупці через зсув грунту пошкоджено каналізаційний колектор

У місті Алупка, на території будівельного майданчика на вулиці 1-го Травня, під час проведення будівельних робіт у котловані стався зсув ґрунту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, це призвело до пошкодження міського залізобетонного каналізаційного колектора, діаметр якого 800 міліметрів, і витоку стічних неочищених вод на поверхню.

Аварійно-відновлювальні роботи ведуть бригади комунальних служб та сама будівельна фірма. На місці працює опергрупа ГУМНС в АР Крим.