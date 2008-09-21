В Алупці через зсув грунту пошкоджено каналізаційний колектор
11:00, 21 вересня 2008Крым
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Це призвело до витоку стічних вод
У місті Алупка, на території будівельного майданчика на вулиці 1-го Травня, під час проведення будівельних робіт у котловані стався зсув ґрунту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, це призвело до пошкодження міського залізобетонного каналізаційного колектора, діаметр якого 800 міліметрів, і витоку стічних неочищених вод на поверхню.
Аварійно-відновлювальні роботи ведуть бригади комунальних служб та сама будівельна фірма. На місці працює опергрупа ГУМНС в АР Крим.
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