Президія парламенту Криму побачила помсту в діях МВС

Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим вважає, що правоохоронні органи мстять кримському спікеру Анатолію ГРИЦЕНКУ через відмову узгодити призначення Миколи ІЛЛІЧОВА на посаду начальника Головного управління МВС України в Криму.

Таким чином Президія парламенту Криму відреагувала на недавній інцидент з участю А.ГРИЦЕНКА.

«Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим заявляє рішучий протест провокаційним діям окремих співробітників міліції, що направлені на дискредитацію керівника найвищого представницького органу влади автономії. Ми вбачаємо в цій протизаконній, ретельно спланованій акції реакцію помсти у зв`язку з принциповою позицією А.ГРИЦЕНКА, яку підтримала більшість депутатського корпусу кримського парламенту, що виявилася у відмові узгодити призначення на посаду начальника ГУ МВС України в АРК М.ІЛЛІЧОВА», - зазначається у заяві Президії, текст якої переданий УНІАН.

Президія парламенту Криму також наголошує, що відповідно до своїх конституційних повноважень «даватиме різку відсіч провокаторам, охочим дестабілізувати ситуацію на півострові».

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня співробітники МВС намагалися вручити голові ВР Криму матеріали про притягнення його до адміністративної відповідальності за п. «г» ч.1 ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», і роз`яснити його права і обов`язки, передбачені ст.268 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення». За даними МВС, А.ГРИЦЕНКО від ознайомлення з документами відмовився, а під час виконання працівниками міліції цих процесуальних дій, завдав тілесних ушкоджень одному з понятих. Крім того, МВС заявило, що під час цього інциденту працівники Управління державної охорони перешкоджали законним діям співробітників міліції з виконання ними своїх службових обов`язків.

А.ГРИЦЕНКО має намір подати до суду позов до МВС за розповсюдження наклепницької інформації, яка порочить його честь і гідність як державного службовця.

Прес-секретар голови ВР Криму Алла ГОРЄВА повідомила, що людина, яку в своєму повідомленні МВС називає «понятим», - це 19-річний студент. «Міліція називає його понятим. Питання – чому у понятого під час здійснення якихось міліцейських дій була камера. Понятий він чи не понятий – це дуже серйозне питання», - зазначила А.ГОРЄВА. Вона підкреслила, що А.ГРИЦЕНКО не бив цього молодика, а лише відмахнувся від камери, яку той тримав.