Посол Німеччини в Україні: у Криму скрізь відчувається тиск Росії

Лідер Меджлісу кримських татар, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ вважає, що в Криму існує певна небезпека розпалювання міжнаціонального конфлікту «проросійськими силами».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, про це М.ДЖЕМІЛЄВ заявив під час недавньої зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гансом-Юргеном ГАЙМЗЬОТОМ.

«На мою думку, загроза стане більш явною у разі безкарності Росії у зв`язку з конфліктом в Грузії. Більш того, коли відкрита агресія та ігнорування міжнародних прав просто «сходить з рук», для Росії ще привабливішим стане і Крим», - заявив М.ДЖЕМІЛЄВ.

Зі свого боку німецький дипломат зазначив, що в країнах Західної Європи украй стурбовані наслідками російсько-грузинського конфлікту, у зв`язку з чим обговорюються необхідні заходи для протидії політиці застосування сили при розв’язанні конфліктних ситуацій. «У Криму нас уразив яскравий факт ідеологічної близькості з Росією і практично невідомості Європи, незважаючи на багатонаціональний аспект півострова, - цитує прес-служба Меджлісу слова посла. - Велика частина кримського суспільства сприймає Європу як «екзотичну квітку», тоді як присутність і тиск Росії відчувається скрізь».

За інформацією Меджлісу, німецький дипломат також відзначив, що «міжнародна громадськість схвильована» у зв`язку з ухваленням кримським парламентом звернення до Верховної Ради Україні з проханням визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії. ”За словами Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина, багато європейських країн і міжнародні інститути оцінили цей факт як демонстрацію сепаратизму, стимульованого ззовні”, - говориться в повідомленні Меджлісу.