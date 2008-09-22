У Сімферополі пройде Свято меду
20:53, 22 вересня 2008Крым
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Виставка-ярмарок, конкурси і вікторини
4 жовтня в Сімферополі відбудеться Свято меду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Сімферопольської міської ради, свято проводиться з метою подальшого розвитку бджільництва в Автономній Республіці Крим, обміну передовим досвідом і популяризації досягнень в галузі, зміцнення і розвитку народних традицій та звичаїв.
У рамках свята пройде виставка-ярмарок продуктів бджільництва і супутніх товарів. Кращі учасники одержать призи.
Також буде організовано культурно-масову програму, проведено конкурси і вікторини.
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