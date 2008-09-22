Україна готується «вибухнути»?

95% громадян вважають нинішню політичну ситуацію в Україні “конфліктною", "вибухонебезпечною” або "напруженою".

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування Центру соціологічних досліджень “Софія”, які презентував сьогодні під час прес-конференції “Політична криза у дзеркалі громадської думки” керівник соціологічних програм Центру Олександр ЛЕВЦУН.

За даними опитування, більшість громадян оцінюють нинішню політичну ситуацію в Україні як “гостру, конфліктну” (42,3% респондентів) або як “вибухонебезпечну” (15,2%). Значна частина (37,5%) опитаних характеризують її як “напружену” і лише 1,7% вважають політичну ситуацію “спокійною та благополучною”.

За словами О.ЛЕВЦУНА, три чверті (77,5%) респондентів вважають: все, що відбувається сьогодні в Україні, йде у неправильному напрямі, і лише 10,4% опитаних схильні думати навпаки.

Крім цього, результати опитування засвідчили критичну оцінку громадянами дій керівництва країни.

“Серед керівників центральних органів влади найбільш критично характеризується робота Віктора ЮЩЕНКА на посаді Президента України. На сьогодні її “позитивно” або “скоріше позитивно” оцінюють 16,1% опитаних, а “негативно” чи “скоріше негативно” – 79,1%”, - сказав О.ЛЕВЦУН. Він додав, що на сьогодні на референдумі про довіру В.ЮЩЕНКУ більшість респондентів (61%) висловили б йому недовіру, лише 15,1% - підтримку, а 18,6% узагалі не брали б участі у референдумі.

Водночас, зазначив експерт, переважно негативно сприймається громадянами і діяльність Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра: 37,2% оцінюють її “позитивно”, 56,5% - “негативно”.

О.ЛЕВЦУН звернув увагу, що подібних негативних оцінок за наведеними вище критеріями ще у червні було менше половини.

Опитування проводилося з 9 по 17 вересня у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 130 населених пунктах). Всього було опитано 2005 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту та регіон проживання).

Метод проведення опитування – інтерв`ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.