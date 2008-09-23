У Криму тривають військові навчання

На полігоні “Чауда” в Криму тривають тактико-спеціального навчання.

Як повідомляє прес-служба Міноборони України, сьогодні, 23 вересня, підрозділами зі складу двох окремих механізованих бригад Сухопутних військ ЗС України та факультету протиповітряної оборони Харківського університету Повітряних Сил заплановано здійснити 10 бойових пусків із зенітно-ракетних комплексів “ОСА-АКМ”.

Ще 30 стрільб зенітної артилерії із зенітно-гарматних ракетних комплексів “Тунгуска” та зенітних установок ЗУ 23-2 виконають військовослужбовці окремої бригади берегової оборони ВМС України, зведених розрахунків частин Повітряних Сил ЗС України та курсанти факультету протиповітряної оборони Харківського університету Повітряних Сил.

Мішенева обстановка для проведення стрільб створена шляхом постановки морських мішеней – кутових відбивачів типу “Піраміда” – в акваторії Чорного моря на відстані до 3,6 кілометри та 122-міліметровими освітлювальними снарядами.

Загалом, під час навчання, що триватиме 22-23 вересня, заплановано здійснити 48 бойових пусків із зенітно-ракетних комплексів “ОСА-АКМ” та виконати 66 тактико-вогневих завдань підрозділами, озброєними зенітно-гарматними ракетними комплексами “Тунгуска” та зенітними установками ЗУ 23-2.

До комплексного навчання залучено до 700 військовослужбовців зі складу частин і підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗС України та близько 40 одиниць озброєння і військової техніки.