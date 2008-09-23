До Конституційного Суду надійшло подання парламенту Криму

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Верховної Ради Криму щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 4, 8, 10, підпункту «б» підпункту 2 пункту 13, пунктів 14, 17 розділу І Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві» від 16 травня 2007 року № 1026–V.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КС.