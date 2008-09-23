Ющенко призначив стипендію кримському спортсмену Айвазяну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив стипендію у розмірі 15 тисяч гривень чемпіону XXIX літніх Олімпійських ігор, кримчанину Артуру АЙВАЗЯНУ.

Про це йдеться у розпорядженні № 277/2008-р "Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту".

Тренеру А.АЙВАЗЯНА - Богдану КЛИМЕНКУ призначено стипендію у розмірі 7 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, на Олімпійських іграх у Пекіні А.АЙВАЗЯН у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з результатом 702,7 балів завоював золоту медаль для України.