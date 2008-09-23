Малкович і Спейсі «відкриють» легендарний театр в Ялті

25 вересня до Ялти на презентацію відреставрованого театру ім А.П. Чехова приїдуть відомі американські актори Джон МАЛКОВИЧ і Кевін СПЕЙСІ, а також британський драматург Том СТОППАРД.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Національної резервної корпорації, власник якої - меценат Олександр ЛЕБЕДЄВ запросив акторів і драматурга до Ялти.

«Мотивом візиту акторів театру та кіно Джона МАЛКОВИЧА і Кевіна СПЕЙСІ, всесвітньо відомого драматурга Тома СТОППАРДА стало закінчення реставрації театру імені Чехова й будинку письменника «Біла дача». Реставрація була проведена Національною резервною корпорацією», - зазначили в прес-службі корпорації.

У прес-службі додали, що Д.МАЛКОВИЧ, К.СПЕЙСІ і Т.СТОППАРД давно цікавляться творчістю

Антона Чехова.

Довідка УНІАН. Ялтинський театр було побудовано наприкінці ХІХ століття. На його сцені співав Федір Шаляпін. На виставах були присутні Антон Чехов, Максим Горький і багато інших письменників.

На початку ХХ століття театр згорів. Було споруджено нову будівлю. В 1944 році фашисти підпалили будівлю. Після звільнення Ялти театр було відновлено. Влітку 1944 року театру присвоєно ім`я А.П.Чехова.

Основні роботи з реконструкції театру проводилися протягом останніх двох років - з березня 2006 року до березня 2008 року. За даними деяких ЗМІ, в реконструкцію театру вкладено близько 10 млн. євро.