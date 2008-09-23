Суд виправдав журналіста Лутьєва

Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив виправдальний вирок за всіма пунктами звинувачення головному редакторові газети «Евпаторийская неделя» Володимиру ЛУТЬЄВУ.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"Судовому рішенню передувала шестирічна боротьба" Омбудсмана Ніни КАРПАЧОВОЇ, йдеться у повідомленні.

В.ЛУТЬЄВ вперше був затриманий, а потім заарештований кримським УБОЗом 11 листопада 2002 року за підозрою у підготовці замовного замаху на життя одного з тодішніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Миколи КОТЛЯРЕВСЬКОГО.

Журналіста, який є інвалідом другої групи, спочатку кинули в камеру Сімферопольського ізолятора тимчасового тримання МВС України. 15 грудня 2005 року В.ЛУТЬЄВ безпосередньо в ізоляторі було вручено високу нагороду Омбудсмана – нагрудний знак «За мужність».

12 липня 2006 року Апеляційний суд Севастополя засудив журналіста до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та зобов’язав виплатити 100 тисяч гривень за нібито заподіяну моральну шкоду депутату.

15 березня 2007 року Н.КАРПАЧОВА виступила у Верховному Суді України, де відбувся розгляд касаційних скарг В.ЛУТЬЄВА і його захисника на вирок Апеляційного суду Севастополя. Взявши до уваги аргументи Омбудсмана про те, що з редактором «Евпаторийской недели» зводять рахунки за його принципову журналістську позицію, Верховний Суд України прийняв ухвалу про відміну рішення Апеляційного суду Севастополя. В.ЛУТЬЄВА звільнили з-під варти в залі суду, а гучну справу направили для нового розгляду за межі Криму.

За вироком Апеляційного суду Миколаївської області від 17 вересня 2008 року журналіст виправданий за всіма статтями пред’явленого обвинувачення.

"Цей виправдальний вирок є унікальним для України, громадяни якої потерпають від правового свавілля, – наголосила Н.КАРПАЧОВА. – До честі суду, його ухвалою на теренах України створено прецедент переконливої перемоги справедливості, що базується на принципі верховенства права".