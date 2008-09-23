Суд виправдав журналіста Лутьєва
Рішенню передувала шестирічна боротьба
Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив виправдальний вирок за всіма пунктами звинувачення головному редакторові газети «Евпаторийская неделя» Володимиру ЛУТЬЄВУ.
Про це сьогодні повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
"Судовому рішенню передувала шестирічна боротьба" Омбудсмана Ніни КАРПАЧОВОЇ, йдеться у повідомленні.
В.ЛУТЬЄВ вперше був затриманий, а потім заарештований кримським УБОЗом 11 листопада 2002 року за підозрою у підготовці замовного замаху на життя одного з тодішніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Миколи КОТЛЯРЕВСЬКОГО.
Журналіста, який є інвалідом другої групи, спочатку кинули в камеру Сімферопольського ізолятора тимчасового тримання МВС України. 15 грудня 2005 року В.ЛУТЬЄВ безпосередньо в ізоляторі було вручено високу нагороду Омбудсмана – нагрудний знак «За мужність».
12 липня 2006 року Апеляційний суд Севастополя засудив журналіста до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та зобов’язав виплатити 100 тисяч гривень за нібито заподіяну моральну шкоду депутату.
15 березня 2007 року Н.КАРПАЧОВА виступила у Верховному Суді України, де відбувся розгляд касаційних скарг В.ЛУТЬЄВА і його захисника на вирок Апеляційного суду Севастополя. Взявши до уваги аргументи Омбудсмана про те, що з редактором «Евпаторийской недели» зводять рахунки за його принципову журналістську позицію, Верховний Суд України прийняв ухвалу про відміну рішення Апеляційного суду Севастополя. В.ЛУТЬЄВА звільнили з-під варти в залі суду, а гучну справу направили для нового розгляду за межі Криму.
За вироком Апеляційного суду Миколаївської області від 17 вересня 2008 року журналіст виправданий за всіма статтями пред’явленого обвинувачення.
"Цей виправдальний вирок є унікальним для України, громадяни якої потерпають від правового свавілля, – наголосила Н.КАРПАЧОВА. – До честі суду, його ухвалою на теренах України створено прецедент переконливої перемоги справедливості, що базується на принципі верховенства права".