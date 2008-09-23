Кримчани «записувалися» у двірники, щоб зарахувати дітей у дитсадок

Прокуратурою Сімферопольського району порушено кримінальну справу за фактом підробки довідок про роботу в Гвардійському управлінні житлово-комунального господарства. Цей документ з місця роботи підроблювали тому, що він давав право позачергового прийому в дитячий сад.

«Щоб поза чергою зарахувати чадо в дитсадок, батьки «записувалися» в працівники управління ЖКГ, для яких відповідним рішенням селищної ради передбачено такий привілей», йдеться у повідомленні прокуратури Криму.

Кримінальну справу порушено за ч.1,3 ст.358 Кримінального кодексу України - підробка документа, використання підробленого документа. Ведеться слідство.